Глава МИД Италии заявил, что вопрос о регулировании конфликта на Украине рассматривается на базе плана Зеленского Фото: REUTERS

Италия готова рассматривать вопрос о возможном урегулировании конфликта на Украине только на базе плана Владимира Зеленского, который состоит из десяти пунктов. С таким заявлением выступил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

— Италия готова выслушать любое предложение, которое может положить конец конфликту, но наша позиция ясна: мы поддерживаем десять пунктов мирного предложения Зеленского. Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев. В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины, — сказал Таяни.

Также он подчеркнул, что у Италии нет военных, которые участвуют в боевых действиях, а помощь Украине включает себя электрические материалы, чтобы люди не замерзали. Помимо этого Италия помогает продовольствием, финансами и оказывая различную стратегическую поддержку.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняется позицией Запада. Они намеренно затягивают конфликт, а у Турции есть предложение, которое может положить конец конфликту.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.