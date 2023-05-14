Президент Германии Штайнмайер принял Зеленского в берлинской резиденции Фото: REUTERS

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял в своей берлинской резиденции Бельвю президента Украины Владимира Зеленского. Об этом стало известно в эфире немецких телеканалов.

После этого планируется прием с военными почестями в офисе канцлера Германии Олафа Шольца. Отмечается, что после этих встреч президент Украины вероятно отправится в Ахен, где ему могут вручить международную премию имени Карла Великого, о чем сообщает несколько немецких СМИ.

Ранее KP.RU рассказывал, что в своем Twitter-аккаунте Владимир Зеленский анонсировал, что прибыл в Берлин. Он также заявил, что ему предложили мощный пакет помощи и гарантии безопасности.

До этого Зеленский был в Ватикане и провел встречу с папой Римским, но обменявшись подарками, ни о чем договориться не удалось.

По данным некоторых СМИ, Зеленский отправил западным партнерам письмо о возможном провале ВСУ в контрнаступлении. Он попытался завуалировать это оттягиванием начала удара.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.