Константинов заявил об инициативе Крыма отменить решение о передаче полуострова УССР Фото: Пресс-служба Госсовета Крыма

В президиуме крымского парламента планируют инициировать вопрос об отмене решения 1954 года. Речь идет о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

"Да, мы хотим провести данную работу", — приводит слова Константинова РИА Новости.

Он заявил, что этот вопрос хотят обсудить уже на ближайшем заседании президиума парламента республики. Детальное изучение планируют поручить научному совету по правотворчеству.

"Мы рассмотрим этот вопрос, хотим поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым", — отметил Константинов.

Ранее Владимир Константинов заявлял, что ВСУ получат жесткий отпор, если предпримут попытку захватить Крым. Он уверен, что контрнаступление Украины начнется только в том случае, если Киеву прикажет Запад.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.