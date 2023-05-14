Эрдоган заявил, что выборы президента Турции проходят без происшествий Фото: REUTERS

Выборы президента и парламента Турции проходят без каких-либо происшествий. Все процессы находятся под постоянным контролем. Об этом заявил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сказал журналистам о ситуации на выборах после того, как лично проголосовал на участке в азиатской части Стамбула. Очевидцы сообщают, что на участок Эрдоган прибыл в сопровождении жены.

Также ранее стало известно, что главный соперник действующего президента Турции Кемаль Кылычдароглу прибыл на свой избирательный участок в Анкаре, чтобы проголосовать.

До этого Эрдоган публично пристыдил Кылычдароглу за его заявление о вмешательстве России в процесс выборов президента Турции. При этом он указал на попытки вмешательства Америки и Европы.

Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая 2023 года. Граждане страны изберут президента и членов Великого национального собрания на пятилетний срок.

Тем временем востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.