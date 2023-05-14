Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому уйти в отставку после слов о Путине Фото: REUTERS

В Twitter пользователи осудили украинского президента Владимира Зеленского за его высказывание в интервью СМИ из Италии. Он сказал о том, что ему не о чем разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

В комментариях пользователи писали, что Зеленскому стоило бы провести переговоры или же подать в отставку.

"Они не у того человека спросили. Такой вопрос нужно задать Байдену и его команде, поскольку переговоры возможны только с их разрешения", — писали комментаторы.

"Даже если вы не будете говорить, то Москва и Вашингтон будут", — отметил еще один пользователь.

"Может, вы и не будете говорить, но Москва и Вашингтон будут", — поделился мнением еще один пользователь.

Кроме того, в Twitter пользователи раскритиковали Зеленского после его слов о приезде в Берлин. Опубликованное им сообщение стало поводом для шуток, а пользователи называли его мошенником и советовали вернуться на Украину.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.