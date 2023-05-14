Российские войска отразили все атаки ВСУ севернее и южнее Артемовска Фото: Александр КОЦ

Украинские войска предприняли несколько атак севернее и южнее Артемовска, но благодаря слаженной работе Вооруженных сил России, все они были успешно отражены и прорывов обороны не допущено. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В течение суток войска противника несколько раз пытались прорвать оборону, однако все попытки увенчались лишь провалом.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили склады боеприпасов украинских войск и несколько пунктов временной дислокации противника. Удары были нанесены в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области.

Помимо этого российским военнослужащим удалось пресечь две попытки ротации украинских подразделений на Купянском направлении. Во время ударов удалось уничтожить самоходную гаубицу американского производства М777.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.