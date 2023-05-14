Синегубов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в Харькове Фото: СЦКК ДНР

Объект транспортной инфраструктуры в Новобаварском районе Харьковской области получил повреждение. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

При этом он не уточнил, что это за объект получил повреждения, а также не разглашается и их степень.

Ранее KP.RU писал, что в 12 областях Украины была объявлена воздушная тревога. Очевидцы сообщали о серии взрывов в нескольких областях страны. Первые сигналы начали раздаваться с 02:46. Также был зафиксирован прилет в промзону Тернополя.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года в ответ на теракт на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы 8 октября. Причастность Киева к этому теракту удалось установить в кратчайшее время.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.