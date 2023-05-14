В Тайване военные обнаружили обломки метеорологического зонда Фото: REUTERS

В Тайване военные нашли около одного из своих объектов обломки метеорологического зонда. Об этом сообщает издание Focus Taiwan. Предположительно, он может принадлежать КНР.

Зонд нашел патруль на дороге на одной из военных частей на архипелаге Мацзу. На предполагаемом воздушном шаре были замечены упрощенные китайские иероглифы.

Тайваньские военные продолжат изучать обломки, а также они планируют усилить наблюдение за полетами подобных аппаратов возле объектов вооруженных сил острова.

Пока неизвестно, точное место и время обнаружения объекта. Как сообщает издание, оборонная группа Цзюгуана охраняет два основные острова поселка Цзюгуан, а именно острова Дунджу и острова Сиху.

Напомним, в феврале 2023 года американские военные по поручению Джо Байдена сбили китайский аэростат. Он вел наблюдение за стратегическими объектами на территории США.