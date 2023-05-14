Вучич заявил об уходе с поста лидера Сербской прогрессивной партии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время уйдет с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

— Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. И об этом оппоненты врали, что такое никогда не произойдет. Объясню все людям на этом большом съезде и так далее, — заявил Вучич.

Также Вучич отметил, что съезд правящей партии, который состоится 26 мая, станет самым крупным в истории страны, а на нем будут приняты важные решения не только для партии, но и для страны.

Помимо этого Александр Вучич подчеркнул, что не собирается отправлять в отставку главу Министерства внутренних дел Сербии Братислава Гашича, несмотря на требования оппозиции, но допустил, что может принять решение о новых парламентских выборах.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич исключил введение санкций против России невзирая на постоянное давление Запада. Он отметил, что будет руководствоваться только интересами своей страны.

При этом президент Сербии Вучич заявил, что западные политики при встрече с ним постоянно требуют ввести санкции против России. Он отметил, что у них это наверняка называется «политической повесткой».