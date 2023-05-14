Песков заявил, что Россия уверена в причастности Киева к нападениям на россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия уверена, что Украина причастна к нападениям на россиян и причем Киев не просто финансирует убийства, но и сам стал их вдохновителем и исполнителем. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире канала «Россия-1».

Помимо этого Песков отметил, что Москва будет выстраивать линию поведения учитывая то, что Украина уже фактически стала государством-спонсором терроризма.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента назвал чудовищными слова главы украинской разведки об убийстве русских. После этого не возникает сомнений, что именно Киев — непосредственный организатор терактов, говорил Песков.

Подобные заявления Украинских деятелей в очередной раз подтверждают правильность решения Владимира Путина о начале специальной военной операции, отмечал официальный представитель Кремля.

Уже после Песков сообщил, что в Кремле зафиксировали реакцию США на столь ужасное заявление Киева. Осуждения из Вашингтона не последовало, однако там хотя бы отметили, что не одобряют подобное.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.