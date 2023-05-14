Песков назвал Украину государством - спонсором терроризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина является государством - спонсором терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По словам представителя Кремля, Россия будет выстраивать линию своего поведения с учетом того, что Украина фактически является государством, спонсирующим терроризм.

Представитель Кремля также добавил, что Украина причастна к нападениям на россиян, Причем Киев выступает не просто спонсором убийств, но и является их вдохновителем и исполнителем.

Из недавних значимых происшествий - атака украинских дронов на российский Кремль в Москве. 3 мая 2023 года средствами радиолокационной борьбы сбили два дрона Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента РФ говорил о том, что атака была нанесена по резиденции главы государства Владимира Путина. А уже это может быть расценено как попытка теракта в отношении российского лидера.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.