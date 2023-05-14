Рогов назвал «аутотренингом» слова главкома ВСУ о намерении захватить Крым и Донбасс

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Фото: REUTERS

Заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о планах Киева захватить Крым и Донбасс является «аутотренингом» на фоне провала действий украинской армии, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Это заявление Залужного – аутотренинг. При отсутствии реальных успехов украинская пропаганда делает хотя бы виртуальные», – заявил он в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее Залужный заявил, что ВСУ знают, как захватить Крым и регионы Донбасса, однако для этого предстоит сделать «очень и очень большой объем работы».

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что контроль Киева над Крымом является безальтернативным вариантом не только для Украины, но и всего мира. По его мнению, полуостров «вернется в состав страны», поскольку это необходимо «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН».

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.