Шольц исключил достижение мира на Украине на условиях России Фото: REUTERS

Достижение мира на Украине невозможно на условиях России, поскольку Киев к этому не готов, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

«Нужно везде говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания и того, что Россия будет диктовать условия», – заявил политик на пресс-конференции.

Как отметил канцлер ФРГ, Запад должен заявить странам Южной Америки, Африки и Азии, «что нет двойных стандартов, что проблемы, которые существуют там, волнуют нас в равной степени». По мнению Шольц, проблемы продовольственной безопасности создала Россия.

Напомним, ранее канцлер Германии заявил, что конфликт на Украине продлится еще долго. С его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов для обеспечения ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.