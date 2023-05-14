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НовостиПолитика14 мая 2023 12:25

Шольц исключил достижение мира на Украине на условиях России

Мир не должен означать простого замораживания конфликта, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Шольц исключил достижение мира на Украине на условиях России

Шольц исключил достижение мира на Украине на условиях России

Фото: REUTERS

Достижение мира на Украине невозможно на условиях России, поскольку Киев к этому не готов, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

«Нужно везде говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания и того, что Россия будет диктовать условия», – заявил политик на пресс-конференции.

Как отметил канцлер ФРГ, Запад должен заявить странам Южной Америки, Африки и Азии, «что нет двойных стандартов, что проблемы, которые существуют там, волнуют нас в равной степени». По мнению Шольц, проблемы продовольственной безопасности создала Россия.

Напомним, ранее канцлер Германии заявил, что конфликт на Украине продлится еще долго. С его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов для обеспечения ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.