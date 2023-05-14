НАТО приготовила для Украины неприятный сюрприз на саммите в Вильнюсе

НАТО на саммите в Вильнюсе планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в альянсе Фото: REUTERS

Страны НАТО планируют на саммите в Вильнюсе предложить Украине немедленную помощь, но не членство в альянсе, заявили источники, знакомые с вопросом.

Как передает The Wall Street Journal, чиновники НАТО разрабатывают предложения и немедленной помощи Киеву, которая не предполагает вступления в Североатлантический блок. В планах НАТО предложить Украине немедленную помощь, но Киеву хотят дать понять, что страна может рассчитывать на членство в будущем.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в Североатлантическом альянсе для Украины не будет иметь значения, если Киев не одержит победу в конфликте.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября 2022 президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина рассчитывает, что альянс оперативно рассмотрит заявку и примет решение одобрить ее

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.