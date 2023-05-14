Глава МИД Киргизии Кулубаев заявил, что Бишкек не видит проблем для сотрудничества с Москвой Фото: Султан ДОСАЛИЕВ

Бишкек не видит абсолютно никаких проблем для тесного сотрудничества с Москвой, несмотря на то, что есть угроза вторичных санкций. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

— Мы стратегические партнеры, у нас нет никаких препятствий для сотрудничества. Ну говорят наши западные партнеры о возможных санкциях, но мы же тоже следуем своим правилам, и никаких проблем я не вижу, — сказал Кулубаев.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. В ходе встречи они вспоминали о героизме советских воинов и заявили, что сейчас отношения двух стран находятся на подъеме.

Отмечалось, что товарооборот между странами за прошлый год увеличился на 37 процентов и эта тенденция только набирает обороты.