В Британии намеренно повредили строящийся военный корабль HMS Glasgow Фото: REUTERS

В Великобритании неизвестные нанесли повреждения строящемуся военному кораблю HMS Glasgow, сообщают местные СМИ.

По информации газеты The Telegraph, подрядчик – компания BAE Systems – обнаружила «ограниченное количество кабелей на HMS Glasgow, которые были повреждены намеренно». Представитель подрядчика уточнил, что были перерезаны 60 кабелей, а всего на корабле нужно проложить около 23 тысяч кабелей. В настоящее время ведется расследование.

Напомни, ранее издание The Guardian со ссылкой на официального представителя британского флота сообщило, что ВМС Великобритании приступили к расследованию инцидента в туалете британского паба, где обнаружили секретные документы об устройстве новейшей подлодки HMS Anson.

До этого издание Sun сообщало, что в туалете британского паба были обнаружены документы о подводной лодке HMS Anson, в которых раскрывалось внутреннее устройство подлодки и стоял британский гриф секретности.