Французский политик Филиппо призвал обратить внимание на неадекватное поведение Зеленского Фото: REUTERS

Западу следует обратить внимание на поведение президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя информацию о том, что украинский лидер отчитывает своих соратников.

«Сегодня газета Washington Post опубликовала документы о внутренней ситуации на Украине. В них говорится о безумном Зеленском, кричащим на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию», – написал Филиппо в Twitter.

По мнению политика, это может быть предупреждением для мира.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины заявлял, что контроль Киева над Крымом является безальтернативным вариантом не только для Украины, но и всего мира. По его мнению, полуостров «вернется в состав страны», поскольку это необходимо «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН».

Тем временем в президиуме парламента Крыма планируют инициировать вопрос об отмене решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.