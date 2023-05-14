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НовостиВ мире14 мая 2023 13:20

«Он обезумел». Во Франции ужаснулись от поведения Зеленского

Французский политик Филиппо призвал обратить внимание на неадекватное поведение Зеленского
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Французский политик Филиппо призвал обратить внимание на неадекватное поведение Зеленского

Французский политик Филиппо призвал обратить внимание на неадекватное поведение Зеленского

Фото: REUTERS

Западу следует обратить внимание на поведение президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя информацию о том, что украинский лидер отчитывает своих соратников.

«Сегодня газета Washington Post опубликовала документы о внутренней ситуации на Украине. В них говорится о безумном Зеленском, кричащим на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию», – написал Филиппо в Twitter.

По мнению политика, это может быть предупреждением для мира.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины заявлял, что контроль Киева над Крымом является безальтернативным вариантом не только для Украины, но и всего мира. По его мнению, полуостров «вернется в состав страны», поскольку это необходимо «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН».

Тем временем в президиуме парламента Крыма планируют инициировать вопрос об отмене решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.