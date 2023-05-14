Блогер Блиновская выплатила только 10 миллионов рублей из 918 миллионов задолженности перед ФНС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Основатель интернет-проекта «Марафон желаний» блогер Елена Блиновская выплатила только 10 миллионов рублей из 918 миллионов налоговой задолженности, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности – всего 10 миллионов рублей из 918,9 миллиона рублей, – сказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, следователи арестовали сотни миллионов рублей на счетах «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее супруга. Арестованы четыре принадлежащих женщиной и два счета, открытых ее мужем в пяти различных московских банках в разных валютах.

Блогершу, которую называют «матерью инфоцыган», обвиняют в неуплате налогов на 918,9 миллиона рублей и отмывании денег. Как Елена Блиновская на своих курсах заставляла клиентов запускать в небо шары и прибирать квартиру, читайте здесь на KP.RU.