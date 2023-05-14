Бербок сделала странный вывод об отношениях с главой МИД Украины Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок решила нестандартным образом показать, насколько тесные у нее отношения с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Об этом рассказали в издании Bild.

— Мы с министром иностранных дел Кулебой использовали одну гарнитуру, слушая выступление президента Украины Владимира Зеленского. Вот насколько тесная между нами дружба, — заявила Бербок.

Напомним, что недавно глава МИД ФРГ подверглась критике пользователей социальной сети Twitter за заявление о том, что не нужно помогать оружием России. Ей напомнили, что именно этим сейчас и занимается Евросоюз по отношению к Украине.

До этого она также была раскритикована читателями издания Exxpres за слова о том, что взрыв «Северных потоков» не отразился на энергетике и природе. Ее назвали «глупой» и призвали СМИ игнорировать все ее заявления.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.