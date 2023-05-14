Белоруссия разместила ракетные комплексы и РСЗО вблизи западных границ республики Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белоруссия разместила ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня у западных границ республики, сообщает Министерство обороны страны.

«У западных границ находятся тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Армия четко демонстрирует: на любую попытку агрессии в отношении Белоруссии мгновенно ответят наш «Полонез» и «Точка», – заявляется в Telegram-канале оборонного ведомства Белоруссии.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны от Москвы гарантии защиты республики в случае внешней агрессии.

Лидер Белоруссии отметил, что Владимир Путин поддержал его в этом вопросе. Российский лидер предложил проревизировать все договоры и соглашения между странами, чтобы понять, какой документ нужно принять, чтобы обеспечить необходимую безопасность Минску.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.