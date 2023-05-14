Владислав Третьяк: «Самарский губернатор - человек слова»

В Самаре состоялась церемония открытия Кубка Третьяка по хоккею

14 мая 2023 года в Самаре состоялось открытие Кубка Владислава Третьяка по хоккею. На церемонии открытия присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также сам легендарный спортсмен.

- Самарский губернатор – человек слова. Пообещал построить новый дворец - и сделал это. На этом месте стоял старенький стадион, на котором я еще играл. И он сказал - Владислав, на этом месте будет новый шикарный стадион. Вы посмотрите, какой подарок городу, области! Я даже не мечтал играть на таких стадионах. Спасибо за то, что развиваете хоккей, любите хоккей, - сказал Владислав Третьяк.

В знак признательности президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк вручил Дмитрию Азарову почетный знак «За верность хоккею». В свою очередь глава региона поблагодарил Третьяка за идею проведения в Самарской области хоккейного турнира.

Перед церемонией открытия Кубка Дмитрий Азаров провел для легендарного спортсмена экскурсию по обновленному спортивному объекту в Самаре. Напомним, обновленный Дворец спорта открылся в 2021 году - на год раньше запланированных сроков. Сегодня это многофункциональное сооружение. На площади свыше 29 тысяч квадратных метров созданы условия для тренировки по хоккею, керлингу, фигурному катанию, баскетболу, гимнастике, волейболу, а также другим видам спорта. Здание способно принять мероприятия как всероссийского, так и международного уровня. Причём не только спортивные, но и культурно-развлекательные, а также просветительские.