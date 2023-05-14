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НовостиВ мире14 мая 2023 14:34

У России есть существенное преимущество над НАТО в Черном море

Spectator: военно-морские базы в Крыму дают России существенное преимущество над НАТО в Черном море
Роман ПОЛОСИКОВ
У России есть существенное преимущество над НАТО в Черном море

У России есть существенное преимущество над НАТО в Черном море

Фото: Анна САДОВНИКОВА

Россия имеет существенное преимущество перед НАТО в Черном море из-за военно-морских баз в Крыму. Это вынуждает Североатлантический альянс усиливать присутствие в регионе. Об этом рассказал обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator.

— Пока на полуострове развернуты российские силы, Черное море будет по-прежнему подчиняться воле и способности Москвы угрожать и пресекать, — говорится в статье.

Также обозреватель подчеркнул, что НАТО уже давно считает Черноморский регион линией соприкосновения. Именно из-за Крыма и начались провокации неподалеку от границ России, чтобы попытаться оспорить доминирование Москвы в Черном море.

Ранее стало известно, что НАТО приготовила для Украины не очень приятный сюрприз на саммите в Вильнюсе. Вместо членства в альянсе, которое так ожидают в Киеве, им предложат лишь «немедленную помощь».

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.