В Турции завершились президентские и парламентские выборы Фото: Юлия СМИРНОВА

В Турции закрылись избирательные участки на выборах президента и парламента, сообщил председатель Высшего избирательного совета республики Ахмет Енер.

«Процесс голосования на президентских и парламентских всеобщих выборах 28 срока завершен, и до сих пор совету не сообщалось о каких-либо негативных ситуациях», – сказал он.

Президентские и парламентские выборы в Турции начались с 8:00 и продлились до 17:00 по московскому времени. По итогам выборам будет избран глава страны, который будет править Турцией ближайшие пять лет, а также 600 депутатов парламента.

«Голосование завершилось по всей стране, как и подобает нашей демократии», – написал в Twitter действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, ранее турецкий лидер публично пристыдил своего главного соперника на выборах президента Турции Кемаля Кылычдароглу за его заявление о вмешательстве России в процесс выборов президента страны.

Востоковед Каринэ Геворгян высказала мнение, что после выборов Турцию ждет гражданская война.