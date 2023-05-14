Нетаньяху заявил, что Вооруженные силы Израиля уничтожили всю верхушку «Исламского джихада»* Фото: REUTERS

В ходе операции «Щит и стрела» в секторе Газа израильские военные уничтожили всю верхушку радикального движения «Исламский джихад»*. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на еженедельном заседании правительства.

Он подчеркнул, что военную операцию удалось завершить за пять дней.

Нетаньяху подчеркнул, что для армии Израиля и разведки была поставлена задача проводить эту операцию, используя инициативу и внезапность, а военнослужащим удалось успешно выполнить эту задачу.

Он высоко оценил действия вооруженных сил своей страны, а также заявил, что им удалось ликвидировать десятки террористов, уничтожить 17 штабов радикально организации и поразить множество других целей.

После этих слов Нетаньяху поблагодарил военных за профессионализм, а также добавил, что враги Израиля теперь знают, что вооруженные силы могут добраться до них в любой момент.

Ранее KP.RU рассказывал об операции «Щит и стрела», а также чего стоит ждать от нового противостояния арабов и израильтянами. В Израиле назвали главной целью операции ликвидацию лидеров боевиков радикального движения.

*Запрещенная в РФ организация