В лондонском аэропорту «Гатвик» задержаны десятки рейсов из-за обнаружения дрона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В аэропорту Лондона «Гатвик» были приостановлены десятки рейсов в связи с обнаружением беспилотного летательного аппарата, рассказал представитель транспортного узла.

Как передает The Independent, «в лондонском аэропорту «Гатвик» были временно приостановлены рейсы в 13:44, пока проводилось расследование в отношении предполагаемого беспилотника вблизи аэродрома».

По словам представителя аэропорта, после проверки «Гатвик» возобновил свою работу. В связи с инцидентом авиарейсы компаний EasyJet, British Airways и Vueling были перенаправлены в другие аэропорты британской столицы и аэропорт Бристоля.

Как писал сайт KP.RU, летом прошлого года европейские аэропорты, в том числе лондонский «Хитроу», оказались забиты отдыхающими и завалены потерянным багажом. Чтобы спасти отпускной сезон и предотвратить коллапс, власти и бизнес пошли на чрезвычайные меры. Аэропорты ввели квоты на вылет, авиакомпании урезали расписание, отменили рейсы и «задрали» цены на билеты: не с мыслью побольше заработать, а в надежде поменьше продать.