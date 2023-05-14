BFMTV: Зеленский после поездки в Италию и Германию поедет во Францию

Зеленский после поездки в Италию и Германию поедет во Францию Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Италию и Германию планирует направиться во Францию.

По информации BFMTV, визит украинского лидера в Париж ожидается во второй половине дня в воскресенье, 14 мая. Уточняется, что политик будет принят премьер-министром Франции Элизабет Борн и министром иностранных дел страны Катрин Колонна, а потом проведет переговоры с президентом республики Эммануэлем Макроном.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины отправился в рейд по Европе. Сначала он появился в Хельсинки на Саммите стран Северной Европы и Украины. Там политик встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте, попросил самолеты F-16 у финнов, получил отказ, попросил F-16 у датчан, выслушал уклончивый отказ от премьера Дании Метье Фредериксена и отправился в Нидерланды в обстановке строжайшей тайны.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.