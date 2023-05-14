Экс-советник Пентагона Макгрегор считает, что США вынудят Зеленского признать поражение в конфликте с Россией Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов заставят президента Украины Владимира Зеленского признать поражение в конфликте с Россией, считает бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

«Думаю, что Зеленскому ни раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции. То есть если он хочет выжить и остаться в игре, то должен пожертвовать еще большим количеством украинских солдат в бессмысленном контрнаступлении», – заявил он в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

Как полагает экс-советник главы Пентагона, украинский лидер находится под сильным давлением Вашингтона, поскольку у Вооруженных сил Украины нет значимых успехов на поле боя. Вместе с тем у Киева осталось немного вооружения, поставленного из-за границы, а Запад не имеет достаточных ресурсов для снабжения Украины, добавил Макгрегор.

Напомним, ранее экс-советник Пентагона высказал мнение, что Зеленский будет пытаться втянуть Соединенные Штаты в военный конфликт с Россией.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.