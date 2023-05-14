В Турции подвели предварительные итоги выборов - лидирует Эрдоган. Фото: REUTERS

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по результатам обработки 55,98% бюллетеней набирает на выборах главы республики 16,99% голосов, сообщает Центральный избирательный комитет страны.

Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 37,4%. За Синана Огана отдали голоса 5,3% избирателей, еще 0,6 – за вышедшего из выборной гонки Муххарема Индже.

Напомним, ранее турецкий лидер публично пристыдил своего главного соперника на выборах президента Турции Кемаля Кылычдароглу за его заявление о вмешательстве России в процесс выборов президента страны.

В Кремле назвали лжецами тех, кто заявляет о якобы вмешательстве России в выборы президента Турции. Поводом для такого комментария стал недавний пост в социальных сетях, написанный оппозиционным турецким политиком, известным своими прозападными взглядами, Кемалем Кылычдароглу. В нем он призвал Россию «не вмешиваться в выборы президента Турции».

Тем временем востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.

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