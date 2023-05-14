«Российские танки снятся в кошмарах». Солдат ВСУ шокировала работа военной техники РФ в Артемовске

Солдаты ВСУ пожаловались на российские танки и артиллерийские обстрелы в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Российские танки привели в шок военнослужащих Вооруженных сил Украины, участвовавших в боевых действиях в Артемовске.

В беседе с газетой The New York Times командир 24 мотострелковой бригады ВСУ заявил, что «российские танки снятся в кошмарах», а артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары «не прекращаются ни на минуту». По его словам, каждый метр Артемовска находится под обстрелом

Военнослужащий также признался, что украинские войска не могут ничего противопоставить ВС России, поскольку им не хватает противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.

Напомним, ранее в украинской армии заявили, что российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» несут для военнослужащих ВСУ наибольшую опасность. Как отметил боец, «при залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался». По его словам, это оружие «выжигает все, что можно». Кроме того, отметил он, российские войска применяют авиабомбы ФАБ, которые «взламывают любые укрепления».

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.