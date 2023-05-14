Доходность по бондам в юанях выросла до 6% годовых Фото: Артем КИЛЬКИН

Доходность по бондам в китайских юанях выросла до 6% годовых, передает «Коммерсант».

Популярность китайской валюты объясняется нарастающим отказом от доллара и евро в мире и улучшением условий привлечения средств в юанях, отмечается в сообщении. Подчеркивается, что рост спроса на валюты дружественных России стран – это долгосрочная тенденция, вызванная геополитической ситуацией.

Как уточняется в публикации, доходность двух-трехлетних облигаций эмитентов первого эшелона варьируется от 3,7% до 4% годовых, а доходность четырех-пятилетних облигаций – от 3,5% до 6,4% годовых.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает развитие расчетов в юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению главы государства, такая форма расчетов будут развиваться между российскими компаниями и их коллегами в третьих странах.

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