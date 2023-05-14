Зеленский потерял смартфон и пауэрбанк в Берлине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Берлин забыл в салоне автомобиля свой смартфон и пауэрбанк, сообщают немецкие СМИ.

Как передает газета Bild, после встречи с Шольцем украинский лидер сел в вертолет, и когда двери были уже закрыты, он понял, что его мобильный и пауэрбанк остался в машине. Отмечается, что из-за этого вылет Зеленского пришлось задержать.

Напомним, немецкие СМИ сообщали, что президента Украины принимал канцлер Германии Олаф Шольц, а затем состоялась его встреча с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский в рамках своего турне по странам Запада посетил Италию, где встречался с премьер-министром страны Джорджей Мелони. По итогам этой встречи Зеленский сообщил о неких решениях по «защите украинского неба», однако никаких подробностей не последовал

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