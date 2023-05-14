Российские дипломаты опровергли заявления о приостановке авиасообщения между Антальей и Москвой Фото: Иван ВИСЛОВ

Информация о приостановке авиасообщения между Антальей и Москвой не соответствуют действительности, заявили в Генеральном консульстве РФ.

«Эта информация не соответствует действительности. Задержки связаны с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Антальи», – передает ТАСС слова сотрудника диппредставительства.

По его словам, от российских туристов в Генконсульство поступал только один звонок, их рейс задержался только на 30 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что как минимум три рейса Turkish Airlines из Антальи в Москву были отменены, а пассажиры застряли в аэропорту.

Тем временем власти Турции закрыли свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia.

Как писал сайт KP.RU, в Европейской организации по безопасности воздушной навигации предположили, что воздушное пространство России останется закрытым для рейсов в Евросоюз до 2029 года.

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.