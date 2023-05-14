Оппозиционные партии лидируют на парламентских выборах в Таиланде Фото: Константин ИВШИН

Оппозиционные партии «Движение вперед» и «Для тайцев» лидируют на парламентских выборах в Таиланде.

Как передает издание The Nation, партии «Для тайцев» и «Движение вперед по 25% голосов. Лидер «Движения вперед» тем временем уже заявил о намерении обсудить формирование коалиции с партией «Для тайцев».

Следом за ними идет партия «Бхумчайтхай» – у нее 14% голосов. На четвертом месте «Народная государственная сила» с 11% голосов, пятое место занимает партия «Объединенная таиландская нация» – 9% голосов.

Напомним, выборы также прошли в Турции, где граждане выбрали президента страны. Действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган по результатам обработки 55,98% бюллетеней набирает 16,99% голосов. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 37,4%. За Синана Огана отдали голоса 5,3% избирателей, еще 0,6 – за вышедшего из выборной гонки Муххарема Индже.