«Это отвратительно и позорно». Глава ЕК разозлила европейцев словами об общих ценностях с Украиной

Пользователи Twitter осудили главу Еврокомиссии за слова об общих ценностях с Украиной Фото: REUTERS

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила шквал критики от пользователей Twitter после своих слов о об общих ценностях Евросоюза с Украиной. Политик заявила, что Киев «борется за общие с ЕС ценности, в том числе демократию и верховенство закона».

«Брюссель ведет себя как террористическая организация. Когда все закончится, они будут гнить в тюрьме, или может быть еще хуже!» – написал один из пользователей.

«Это так отвратительно, так позорно, так смешно. Что выдающегося сделал этот человек для Европы?» – возмутился другой комментатор.

«Говорите за себя. Подавляющее большинство европейцев хотят мира и не верят в ваши мистификации реальности», – заявил третий пользователь.

«Фон дер Ляейен, кажется, уже сошла с ума», – написал еще один подписчик.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен нанесла визит в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. По прилете в украинскую столицу она заявила, что на Украине «каждый день защищаются ценности, которые дороги для ЕС».

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.