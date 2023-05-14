Макрон обсудит с Зеленским военные и гуманитарные потребности Украины Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским военные и гуманитарные нужды Киева, сообщают французские СМИ.

Как передает агентство France-Presse, в ходе ужина в Елисейском дворце Эммануэль Макрон обсудит с Владимиром Зеленским поддержку Франции в ответ на срочные нужды Украины в военной и гуманитарной сфере». Французский лидер намерен заявить коллеге о «неизменной поддержке Украины в плане восстановления ее законных прав и защиты ее фундаментальных интересов», говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский после визита в Италию и Германию планирует направиться во Францию.

В ходе визита в Берлин президент Украины забыл в салоне автомобиля свой смартфон и пауэрбанк.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Зеленский отправился в рейд по Европе. Сначала он появился в Хельсинки на Саммите стран Северной Европы и Украины. Там политик встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте, попросил самолеты F-16 у финнов, получил отказ, попросил F-16 у датчан, выслушал уклончивый отказ от премьера Дании Метье Фредериксена и отправился в Нидерланды в обстановке строжайшей тайны.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.