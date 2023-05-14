Tageszeitung: Глава фракции «Левых» Вольфайль попал в скандал из-за флага Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель фракции «Левых» Филипп Вольфайль попал в скандал после предложения вывесить флаг Украины на здании штаб-квартиры партии в Берлине, об этом написала газета Die Tageszeitung.

«Накануне партийного съезда в партии «Левых» разгорается жаркая дискуссия: должен ли украинский флаг висеть на доме Карла Либкнехта», - отметили в статье.

Данная инициатива столичного политика не понравилась и пользователям Сети. В одном из комментариев было с иронией предложено переименовать офис «Левых» в дом Степана Бандеры в знак солидарности.

Как писал сайт KP.RU, в мае 2022 года украинские флаги сняли с общественного транспорта в Варшаве, сообщала городская администрация.

Указывалось, что с 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины.

При этом столичные чиновники не приводили каких-либо объяснений, по какой причине убрали флаги Украины.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.