Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии после обработки 100% голосов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии, об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Гагаузии, опубликованные после подсчета 100% бюллетеней.

«По второму туру выборов главы Гагаузии: Гуцул Евгения Александровна - 27 376 голосов, Узун Григорий Владимирович - 24 913», - написал ЦИК в соцсети.

Как писал сайт KP.MD, 24 февраля 2023 года по результатам опроса общественного мнения оппозиция получила бы большинство мандатов, если бы парламентские выборы состоялись в Молдавии в ближайшее воскресенье.

Согласно исследованию, в случае досрочных парламентских выборов 38,3% граждан проголосовали бы за PAS, а второе место, с 20,7% голосов, заняла бы партия «Шор».

30 апреля в АТО Гагаузия проходил первый этап выборов на должность башкана (главы - прим.).

Кандидат в башканы от партии «Шор» Евгения Гуцул подчеркнула, что важен каждый голос, а игнорирование выборов - верный путь к поражению, потому что неявившиеся лишают себя шансов добиться преображения родного края.