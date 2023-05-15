Зеленский во время визита в Германию посетил тренировочную базу украинских военных в Ахене Фото: REUTERS

Во время визита в Германию Зеленский посетил военную базу, где проходят обучение украинские военные, об этом он написал в соцсети.

«Посетил военную базу в городе Ахен, где проходят обучение украинские военнослужащие», - сказал Зеленский.

Он пояснил, что с федеральным канцлером Олафом Шольцем пообщались с украинскими воинами, а также вручил бойцам государственные награды.

Как писал сайт KP.RU, 14 мая президент Украины Зеленский прибыл в Берлин.

Первым Зеленского принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей берлинской резиденции Бельвю.

Затем прошел прием с военными почестями в офисе канцлера Германии Олафа Шольца. После этих встреч Зеленский направился в Ахен, где ему вручили международную премию имени Карла Великого.

Премия имени Карла Великого, врученная Зеленскому в Германии, упала на пол. В Сети появилось видео, как врученная Зеленскому премия падает с постамента, когда тот произносит речь.

Отмечалось, что на церемонии Шольц заявил, что Европа многим обязана президенту Украины.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.