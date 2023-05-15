Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины Фото: REUTERS

На Украине в пяти регионах объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги был объявлен в Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

По данным онлайн-карты, тревогу объявили в регионах в 00:27.

Как писал сайт KP.RU, рано утром 14 мая воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, а также в Киеве и Киевской области.

Первоначально тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской, и Одесской областях.

Затем сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Киевской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Кировоградской и Житомирской областях.

Напомним, 9 мая воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Кроме того, в Харькове прогремели три взрыва. Украинские СМИ писали, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.