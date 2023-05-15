NORAD: Истребители ВВС США перехватили шесть российских самолетов у Аляски Фото: REUTERS

Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что «обнаружило, отследило, опознало и перехватило» шесть российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска.

В ведомстве отметили, что российские самолеты не нарушали границ, а их полеты, которые случаются в этом районе до 15 раз в год, как угроза не рассматриваются.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта произошел один из самых ярких перехватов российскими истребителями СУ-27 американского ударно-разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Черным морем недалеко от берегов Крыма.

Минобороны России отметило, что БПЛА «с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного из-за СВО.

Для идентификации нарушителя были подняты два истребителя СУ-27 ВКС РФ. В ведомстве уточнили, что беспилотник Reaper потерял управляемость в результате резкого маневрирования и упал в воду.

Позже американский ударно-разведывательный БПЛА был поднят со дна российскими военными.