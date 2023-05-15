Врач-онколог Вахабова предупредила, что курильщики и пожилые люди больше всех рискуют заболеть раком Фото: Оксана ЗУЙКО

Врач-онколог Юлия Вахабова в интервью «Российской газете» перечислила группы людей, рискующих заболеть раком.

По словам Вахабовой, в первую очередь стоит опасаться пожилым. С возрастом иммунитет дает сбои, в связи с чем люди после 50 лет должны чаще проходить медосмотры.

Специалист отметила следующую группу - курильщики. У таких людей вероятность заболеть раком выше в семь раз, чем у остальных.

Помимо этого, стоит предостеречься людям, имеющим генетическую предрасположенность.

К четвертой группе относятся люди, работающие с токсичными и радиоактивными веществами. Им следует внимательнее защищать кожу и органы дыхания, а также регулярно проходить осмотры.

Также к еще одной группе риска врач отнесла людей, страдающих от вирусными заболеваниями. Такими как, ВПЧ (провоцирует рак шейки матчи), гепатит B и C (рак печени), вирус Эпштейна-Барр (лимфома и рак носоглотки).

Как писал сайт KP.RU, профессор-инфекционист Николай Малышев рассказывал, что люди боятся заморских вирусов или сибирской язвы, и при этом нередко подхватывают инфекцию в тех местах, которые считают совершенно безобидными.

Он привел в пример контактные зоопарки - источник массового распространения сальмонеллеза. По его словам, дети погладили зверушку, а потом потянули руки в рот. В итоге многие оказываются в инфекционном стационаре.