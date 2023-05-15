Miami Herald:ФБР обыскало квартиру российских бизнесменов Пацули и Макеевой в Майами Фото: REUTERS

Агенты ФБР провели обыск в квартире российских бизнесменов в городе Майами, об этом сообщила газета Miami Herald.

Издание отметило, что в ФБР признали осуществление «правоохранительной деятельности по ордеру суда», но не предоставили другой информации.

По данным газеты, квартира бизнесменов расположена в Trump Tower III.

В статье указали, что квартира принадлежит компании MIC-USA LLC, «которую контролируют два российских бизнесмена - Олег Сергеевич Пацуля и Агунда Константиновна Макеева».

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2022 года владелец «Реновы» Виктор Вексельберг лишился огромной 78-метрой яхты «Танго», которую задержали испанские власти в порту Пальма-де-Мальорка.

Отмечалось, что испанские правоохранительные органы поднялись на судно вместе с сотрудниками американского ФБР. Они обыскали яхту и наложили на нее арест. Все это происходило в рамках антироссийских санкций.