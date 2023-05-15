Франция укомплектует несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники

Франция оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция в ближайшие недели укомплектует несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC, об этом сказано в совместном заявлении президентов Франции и Украины по итогам встречи в Елисейском дворце.

«Военная поддержка, оказываемая Францией обороне Украины с начала конфликта, продолжается, и готовятся новые поставки...», - отмечается в коммюнике.

При этом было заявлено, что в ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC.

Как писал сайт KP.RU, на церемонии вручения премии имени Карла Великого в немецком Ахене канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа многим обязана президенту Украины.

Кроме того, Шольц заявил, что достижение мира на Украине невозможно на условиях России, поскольку Киев к этому не готов.

Он отметил, что Запад должен заявить странам Южной Америки, Африки и Азии, «что нет двойных стандартов, что проблемы, которые существуют там, волнуют нас в равной степени». По мнению Шольца, проблемы продовольственной безопасности создала Россия.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.