Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, лидирует по итогам президентских выборов в Турции Фото: REUTERS

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, лидирует по итогам президентских выборов в Турции, состоявшихся 14 мая.

«Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем», - с такими словами Эрдоган обратился к своим сторонникам на многотысячном митинге в Анкаре.

Помимо этого, турецкий лидер обвинил оппозицию в попытке одурачить людей утверждениями, что их кандидат лидирует на президентских выборах.

По словам Эрдогана, Высшей избирательной комиссии понадобится «немного больше времени» для подсчета голосов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Турции Эрдоган после обработки данных 95% урн набрал 49,76%, оппозиционер Кылычдароглу - 43,3% голосов.

Как отмечалось, что если ни один из кандидатов не наберёт в ходе голосования 50%, то будет проводится второй тур президентских выборов.

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.