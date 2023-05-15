Российские артиллеристы нанесли удар по пункту временной дислокации нацбата «Азов»* в ДНР Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы нанесли удар по пункту временной дислокации нацбата «Азов»* в ДНР, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллерийские подразделения выполнили огневые налеты по пункту временной дислокации запрещённого в России нацбатальона «Азов»* в районе Катериновки», - заявил Астафьев.

Офицер отметил, что удар также был нанесен по огневым позициям украинских военнослужащих в Белогоровке и Часов Яре.

Астафьев уточнил, что в результате был уничтожен склад с боеприпасами, семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии ВСУ и один 120-мм миномет.

* Запрещенная в России террористическая организация

Как писал сайт KP.RU, ночью 15 мая на Украине объявлялась воздушная тревога в Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские войска предприняли несколько атак севернее и южнее Артемовска, но благодаря слаженной работе Вооруженных сил России, все они были успешно отражены и прорывов обороны не допущено.

Уточнялось, что за сутки украинские войска несколько раз пытались прорвать оборону, однако все попытки оказались провальными.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.