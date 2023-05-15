19FortyFive: США опасаются получить ущерб от укрепления союза России и Ирана Фото: REUTERS

США следует беспокоится из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном, об этом написало издание 19FortyFive.

«Вашингтону и странам-единомышленникам необходимо срочно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси», - говорится в статье.

Обозреватели заявили, что в противном случае «национальным интересам Америки будет нанесен дополнительный урон».

По словам авторов, Москва и Тегеран укрепляют двустороннее военное, внешнеполитическое и экономическое сотрудничество.

По мнению журналистов, сотрудничество Ирана и России «подрывает интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке».

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года Роберт Фарли в статье издания 19FortyFive заявил, что Россия привела Запад в ужас, разрушив развязанную им финансовую кампанию и победив в экономической войне.

Автор подчеркивал, что Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям, в том числе и в Европе, нашла новых потребителей, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта.

Отмечалось, что санкции Запада не смогли пошатнуть курс российского рубля, а инфляция в стране значительно снизилась с начала спецоперации.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что реальная цель санкций Запада против России – заставить страдать российский народ.