Сенатор Бондарев осудил высказывание Шольца о неприемлимости мира на условиях России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что слова немецкого канцлера Олафа Шольца о неприемлемости достижения мира на условиях России недопустимы.

"Такие слова являются грубым вмешательством в двусторонние отношения России и Украины, подстрекательством и интриганством. Они ориентируют украинскую сторону на продолжение конфликта и потворствуют сохранению нацистского режима в этом государстве", - написал Бондарев в своем телеграм-канале.

Кроме того, Бондарев посоветовал Шольцу изучить историю Германии и провести анализ, к какой катастрофе может привести нацизм.

"Российские условия не подразумевают ничего криминального в отношении Украины и ее народа. Мы говорим о полной демилитаризации и денацификации Украины, о ее невхождении в военные блоки, а также о сохранении новых территорий в составе России", - заключил политик.

Напомним, Олаф Шольц считает, что достижение мира на Украине невозможно на условиях России, поскольку Киев к этому не готов.