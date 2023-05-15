IT-специалисты, бухгалтеры и маркетологи стали самыми востребованными фрилансерами в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис hh.ru назвал самые востребованные специальности среди фрилансеров в 2023 году. Больше всего резюме в разделе проектной занятости представлено в сфере IT, маркетинге, рекламе и пиаре, продажах, управлении персоналом, искусстве и развлечениях.

А вот работодатели активнее ищут на фриланс программистов и разработчиков, консультантов поддержки, рекрутеров, дизайнеров, фотографов, райтеров и редакторов.

Спрос на фрилансеров растет. Например, с за последний год он увеличился на 113% в направлении маркетинга, рекламы, пиара. Дизайнеры стали популярнее на 172%, а услуги по созданию и продвижению сайтов – на 61%.

В беседе с NEWS.ru управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель отметил, что самыми востребованными кадрами среди фрилансеров стали IT – специалисты, их стали искать на 51% чаще. Интерес к бухгалтерам вырос на 46%, а к маркетологам на 28%.

В среднем данная категория сотрудников ожидает зарплату на уровне 60 тысяч рублей. В каждом пятом резюме указана оплата в 60-120 тыс.рублей. Это соответствует оплате труда штатных работников на начальных и средних позициях.

А вот самые высокие зарплаты хотят получать программисты – они ждут предложений с вознаграждением от 90 до 180 тыс.рублей.

Менеджеры по продажам готовы трудиться за 40-85 тыс.рублей.