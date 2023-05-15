В России в десятки раз выросли продажи дронов Фото: Александр ГЛУЗ

По итогам трех месяцев текущего года продажи любительских беспилотников на маркетплейсах в России выросли в 15-20 раз. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитической компании Moneyplace.

Так, в первом квартале на Wildberries было продано 26,7 тысячи дронов, тогда как за три месяца прошлого года на этой площадке было реализовано не более 2 тысяч таких устройств. На Ozon за первый квартал 2023 года продали 17,6 тыс. квадрокоптеров. Это в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В денежном выражении продажи дронов на российских маркетплейсах увеличились в десять раз. На Wildberries эта цифра по итогам квартала составила 88 млн руб., на Ozon — 57 млн руб.

По информации аналитиков, чаще всего россияне покупали вариации беспилотников для детей и любительской съемки.

В свою очередь, эксперты отметили, что спрос на дроны у ритейлеров увеличился не так значительно, потому что в магазинах выбор квадрокоптеров не такой большой. По их мнению, запрет полетов дронов в ряде субъектов России также не отразится на спросе на дроны. Растущую популярность квадрокоптеров эксперты объяснили их частыми упоминаниями в средствах массовой информации.

Напомним, сайт KP.RU писал о том, что в Москве и нескольких других регионах запретили полеты беспилотников. В столице России ограничение не коснулось дронов, которые необходимы для государственных нужд.