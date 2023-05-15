В Британии нашли две неизвестные картины Рембрандта Фото: Shutterstock

В частной коллекции семьи из Британии нашли два неизвестных ранее портрета, созданных нидерландским художником Рембрандтом Харменс Ван Рейном, жившим в 1606-1669 годах. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, эксперты аукционного дома Christie's проводили оценку и совершенно случайно наткнулись на картины голландского мастера.

"Я осмелился помечтать, и удивительно для меня было то, что эти картины никогда ранее не были изучены. Они отсутствовали в литературе о Рембрандте", - рассказал представитель аукционного дома Генри Петтифер.

К тому, что картины подлинные, пришли как представители аукционного дома, так и художественного музея в Амстердаме, специализирующемся на творчестве Рембрандта. На картинах изображена пара, связанная семейными узами с художником.

Аукционный дом выставит произведения на продажу в Лондоне в июле. Перед этим их покажут в Амстердаме и Нью-Йорке. По оценкам, стоимость двух картин составит 5-8 миллионов фунтов стерлингов.

Между тем, 15 мая исполняется 175 лет со дня рождения одного из самых знаменитых русских художников. Сайт KP.RU рассказывает о том, как создавались самые знаменитые произведения Виктора Васнецова.